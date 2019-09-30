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Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'nu uyardı: Bunu yaparsan Müslümanların içine çıkamazsın

Cübbeli Ahmet Hoca, İstanbul'da katıldığı etkinlikte protesto edilen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 15:47
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'nu uyardı: Bunu yaparsan Müslümanların içine çıkamazsın

Sivas Konfederasyonu ve İstanbul Sivas Platformu tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri etkinliğine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gelen tepkiler üzerine kürsüden inmek zorunda kaldı.

"Müslüman içine çıkamayacak hale gelir"

Son zamanlarda Karamollaoğlu ile arası açık olan Cübbeli Ahmet Hoca da yaşanan bu olaya ilişkin Twitter'dan yorum yaptı.

Kamuoyunca Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yaptığı paylaşımda, "İnsan kendini bu durumlara düşürmemeli, muhaliflere güvenip ileri geri konuşmamalı yoksa Müslüman içine çıkamayacak hale gelir." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:47
  1. Sivas Konfederasyonu
  2. İstanbul Sivas Platformu
  3. Yenikapı Miting Alanı
  4. Sivas Tanıtım Günleri
  5. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  6. Cübbeli Ahmet Hoca
  7. Ahmet Mahmut Ünlü

YORUM YAZ

  • Hasanali koseHasanali kose13 dk önce
    Evet dogru insAllsh cikamaz heryerde yuhlanmasi lazim
  • Selim AkaySelim Akay52 dk önce
    karamollaoğlunun ne işi var Bizlerin Müslümanların içinde 
  • Tata TongaTata Tonga52 dk önce
    siyaset yapacaksa bu adam niye cübbesini çıkarmıyor?
  • MisafirMisafir53 dk önce
    Helal Sivaslilara...neguzel yapmışlar.haketti hemde fazlasiyla.

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