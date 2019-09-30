Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'nu uyardı: Bunu yaparsan Müslümanların içine çıkamazsın

Sivas Konfederasyonu ve İstanbul Sivas Platformu tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri etkinliğine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gelen tepkiler üzerine kürsüden inmek zorunda kaldı.

"Müslüman içine çıkamayacak hale gelir"

Son zamanlarda Karamollaoğlu ile arası açık olan Cübbeli Ahmet Hoca da yaşanan bu olaya ilişkin Twitter'dan yorum yaptı.

Kamuoyunca Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yaptığı paylaşımda, "İnsan kendini bu durumlara düşürmemeli, muhaliflere güvenip ileri geri konuşmamalı yoksa Müslüman içine çıkamayacak hale gelir." ifadelerini kullandı.