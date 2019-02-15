0553 313 94 23

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Hergele'ye sert çıkış: Öyle olsam kendime lanet ederim

Cübbeli Ahmet Hoca, Hergele lakaplı Ahmet Hakan'ın kendisi hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi.

15 Şubat 2019 Cuma 23:30

Cübbeli Ahmet Hoca, Ahmet Hakan'ın 'Cübbeli Ahmet düşüşte' sözlerine sert çıktı. Ahmet Hoca, "bu toplumda yükselişte olsam kendime lanet ederim zaten" dedi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 23:30
  1. Cübbeli Ahmet Hoca

YORUM YAZ

  • emiremir1 sa önce
    cubbeli zaten lanetliksin bur kamuoyu arastirmasi yap gor yorumlari sokaga cikacak yuzun olmaz gerci sen inersin cunku yuzsuzsun

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ricardo Quaresma: Sözleşmem bitene kadar buradayım
  1. Ricardo Quaresma: Sözleşmem bitene..
  2. Tehlikeli adım: ABD uçakları Rusya..
  3. Çarpıcı 'Truva atı' iddia: ABD..
  4. ABD'de iş yerine silahlı saldırı
  5. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu..
  6. S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
  7. Erdoğan: İspanya seyahatinde şok oldum
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
  10. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
  11. CHP'de deprem: Sebebini 31 Mart'ta..
  12. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
  13. Quaresma açıkladı: Hiçbir yere..
  14. Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi’nde..
  15. Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı
  16. Kılıçdaroğlu: "Siyasete kutuplaşma..
  17. Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı
  18. Bakan Albayrak: İzmir'i ülkemizin..
  19. Quaresma Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı
  20. Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı
  21. HDP Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı..
  22. Kurtulmuş: "Bu seçimler, Türkiye’nin..
  23. Erol Bulut:"Beşiktaş gibi bir takıma..
  24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
  25. CHP Karacabey ilçe yönetimi istifa etti
  26. Fayans çaldığı iddia edilen şahıs..
  27. "Bir Dünya Barış'ı" etkinlikleri sona..
  28. Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
  29. "Cumhur İttifakı" genelgesi
  30. Pompeo'dan Nijerya başkan adaylarına..
Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
Yogacı Ece sahtekar çıktı!
Yogacı Ece sahtekar çıktı!
Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!

Günün Karikatürü

16 Şubat 2019
Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olmuştu! Klaveren İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı
İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olmuştu! Klaveren İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı