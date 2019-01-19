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Cübbeli Ahmet Hoca'ya "Soysuz it" diyen sözde oyuncuya ceza!

Gezi olaylarına verdiği destekle tanınan sözde oyuncu Orhan Aydın, Cübbeli Ahmet Hoca'ya sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 14:46
Cübbeli Ahmet Hoca'ya "Soysuz it" diyen sözde oyuncuya ceza!

Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen çapulculara verdiği detekle bilinen sözde oyuncu Orhan Aydın, Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü için "Susturun bu soysuz iti" dediği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırıldı.

Adli para cezasına çarptırıldı

Sol'un haberine göre, Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme Orhan Aydın'ın 'hakaret' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 61. maddesi uyarınca adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kendini böyle savundu

Orhan Aydın savunmasında, "Şikayetçi şahsı ben ilk kez Levent Kırca'nın televizyon skecinde tanıdım. Sonrasında tüm ülke bu şahıs hakkında onlarca haber okudular. İnsanların inançlarını kullanarak bunun üzerinden ticaret yapan bir simsarla karşı karşıya olduğumuzu anladık. İsmailağa adlı cemaatin bir yürütücüsü olduğunu öğrendik. Türk Dil Kurumu sözlüğünde soysuzun, soyu tükenmiş, yozlaşmış, toplumsal olarak kötüye giden anlamlarına geldiğini görüyoruz. Yanmayan kefen, yangından ve depremden koruyan su satan bu şahsa 'soysuz it' kelimelerini kullandım. Suçsuzum, beraatıma karar verilmesini talep ederim" demişti.

"3 bin 500 lira ile cezalandırıldım"

Karara kişisel Twitter hesabından tepki gösteren Aydın, "Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü adlı zata (hakaretten) toplam 3,500 Lira ile cezalandırıldım. Zaman, din simsarlarının 'okunmuş terlik, tükürülmüş sakal kılı' satışını cami avlusundan yapanların zamanı! Oysa gerçek tıpkı kral gibi çırılçıplak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 14:46
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