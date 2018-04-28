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Cübbeli Ahmet Hoca'nın Ahmet Hakan duası kabul oldu!

Demirören Grubu'nun Ahmet Hakan'ın Kanal D'deki görevine son vermesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Darısı diğerlerinin başına" ifadesini kullandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:04
Cübbeli Ahmet Hoca'nın Ahmet Hakan duası kabul oldu!

Kanal D Ana Haber'i sunan Ahmet Hakan, görevinden ayrıldı. Hakan'ın yerine NTV'nin spikerlerinden Buket Aydın Baykal getirildi.

CÜBBELİ AHMET HOCA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Ahmet Hakan'ın Kanal D'deki görevini bırakması sonrası kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir paylaşımda bulundu.

"DARISI DİĞERLERİNİN BAŞINA"

Umrede yaptıkları dualarla bazı kişileri havale ettiklerini ve bu dualar sonrası Ahmet Hakan'ın görevden ayrıldığı haberini aldıklarını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Mekke-i Mükerreme'den selamlar ve duâlar. Umrede yaptığımız duâlarda bazı kişileri Allâh'a havale etmiştik. Buradan duâlar ne çabuk kabul oluyor ki ertesi gün her hafta mutlaka bizimle alakalı bir haber yapmayı mârifet sanan Ahmet Hakan'ın Kanal D'den ayrıldığını işittik. Allah kendisine bir daha böyle bir imkan vermesin. Darısı diğerlerinin başına" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 14:04
  1. Aydın
  2. Ahmet Hakan
  3. Cübbeli Ahmet Hoca
  4. kanal d

YORUM YAZ

  • Rıfat Canpolat Rıfat Canpolat 52 dk önce
    Bu Ahmet hocanın duası kabul oluyorsa arakan doğu Türkistan Filistin Suriye ve Irak gibi Müslümanlara yapılan zulmün durması için dua etsin ...
  • HalilHalil1 sa önce
    @Akın sen kimsin ki ömrünü ilme adamın bir Cübbeli Ahmet Hocayı cehalete örnek kabul ediyorsun? Cehalet timsali ancak senin gibi ilme tasavvufa dayanamayan yobazlardan çıkar.
  • bilgehanbilgehan1 sa önce
    köpeklerin duası kabul olmaz...tesadüftür o
  • AkınAkın1 sa önce
    Cübbeli Ahmet kim?? Cehalet timsali. Böyle insanlara pirim vermemek gerekir...
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