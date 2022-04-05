Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Oruçta sigara başıma vuruyor' diyenlere cevap

Cübbeli Ahmet Hoca'nın sigara içenlerin, oruç tutarken zorlandıklarına dair şikayetlerine verdiği cevabı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Ramazan ayında sigara yüzünden oruç tutmakta zorlandıklarını söyleyenlere nükteli bir dille yanıt veren Cübbeli Ahmet Hoca "Hareketlere bak hareketlere" şeklinde bir çıkışta bulundu.

"Öbür türlü oruç olmaz"

"Yemekle sorunum yok, sigara başıma vuruyor" diyenleri eleştiren Cübbeli Ahmet Hoca, "Zaten sevdiğin, canının istediği bir şey olacak ki onu Allah için içmeyeceksin, keseceksin ki oruç olacak. Öbür türlü oruç olmaz. Bir şeyleri seveceksin, arayacaksın, bir şeyler seni çekecek ama sen 'Allah için oruçluyum' diyeceksin. O zaman oruç olur zaten” diye konuştu.