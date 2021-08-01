Cübbeli Ahmet Hoca'dan İhsan Eliaçık'a tepki! 'Cehennemin ne lüzumlu olduğunu anlayın'

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Ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınları Türkiye'yi yasa boğarken, Ahmet Mahmud Ünlü, twitter hesabından bugün suçunu itiraf eden PKK terör örgütünü işaret ederek, "Yüce Rabbim, ormanlarımızı yakan PKK'lıların ve destekçileri olan partilerin ocaklarına ateş düşürsün. Bu teröristlere yataklık yapan HDP'nin kapatılmasını hâlâ tartışanlara akıl fikir ihsân etsin." demişti. Ardından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Hadis-i Şerif'ini aktaran Cübbeli Ahmet Hoca, şunları yazmıştı. "Hadîs-i Şerîf'te: 'Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür' buyuruluyor. (İbnü's-Sünnî, Amelü'l Yevm, rakam: 289-292)

Eliaçık Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı

Gezicilerin İmamı İhsan Eliaçık katıldığı KRT Tv canlı yayınında bu Hadis-i Şerif'i de inkar ederek, Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı. Eliaçık, "Bu bir yalandır. Asıldır. Peygamber'e iftiradır." dedi.

'Eliaçık'ın beyanlarını dinlerseniz cehennemin ne lüzumlu olduğunu anlarsınız'

İhsan Eliaçık'ın sözlerine yine twitter hesabından cevap veren Cübbeli Ahmet Hoca, "Hadîslerin tümünü inkâr ederek bize 'Sünnete uymamızı emreden' Kur'ân'ı da inkâr etmiş olan İhsan Eliaçık'ın tekbîri hafife alan şu beyânlarını dinlerseniz cehennemin ne lüzûmlu bir şey olduğunu anlarsınız." ifadelerini kulalndı.