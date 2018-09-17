Cübbeli Ahmet Hoca'dan, fırıldak Ahmet Hakan'a kapak gibi cevap

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Nakşibendi şeyhinin protez kolunu öperken objektiflere yansıdı.

AHMET HAKAN KÖŞESİNE TAŞIDI

Ünlü’nün fotoğrafını köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Bu fotoğrafın anlattığı kıssadan benim çıkardığım hisse şudur: Cübbeli Ahmet... Protezperestlik yaparak gayri İslami bir tutum sergilerken... Telefonla oynayan adam... Proteze karşı gayet İslami bir tavır takınmıştır. Kısacası... Gerçek İslam, telefonla oynayan adamın İslam’ıdır. Ya da en azından bana öyle gelmektedir." yorumunda bulundu.

CÜBBELİ AHMET HOCA’DAN SERT CEVAP!

Hürriyet yazarı Hakan'ın bu yorumuna Cübbeli Ahmet Hoca’dan cevap gecikmedi.

"AHMET HAKAN'IN ÖPTÜKLERİNDEN..."

Twitter hesabından cevap veren Cübbeli Ahmet Hoca, "Öpmek, hürmet alâmetidir! Tapma nişânesi değildir! Eğer öyle olmasaydı Ahmet Hakan’ın öptüklerinden Nişantaşı’na kadar tapınaklar dizilirdi!" ifadelerini kullandı.