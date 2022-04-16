  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Cübbeli Ahmet Hoca uyardı: Hemen kaçın
Oruç

Cübbeli Ahmet Hoca uyardı: Hemen kaçın

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ramazan ayında kavga ve dövüşten uzak durulması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 16:27:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca uyardı: Hemen kaçın

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, vatandaşları oruçluyken sakin olmaya davet etti.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, kebair günahlardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca açıklamasında, "Oruçluyken kebair günahlardan kaçınalım. Zaten oruçlusun be adam nasıl bu günahları işliyorsun? Bu millet işler yani. Adam oruçluyken adam öldürür. Çok tehlikeli işler. Kavga gürültü yapmayın. Bizim millet Mekke, Medine, hac ve oruç anlamaz. Kafam atarsa indiririm diyor. Neyi indiriyorsun ya. Kendini cehenneme indirirsin. Allah rızası için geri durun. Sakinlik. Kaç ya, kaçtı desinler" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay