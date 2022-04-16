Cübbeli Ahmet Hoca uyardı: Hemen kaçın

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, vatandaşları oruçluyken sakin olmaya davet etti.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, kebair günahlardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca açıklamasında, "Oruçluyken kebair günahlardan kaçınalım. Zaten oruçlusun be adam nasıl bu günahları işliyorsun? Bu millet işler yani. Adam oruçluyken adam öldürür. Çok tehlikeli işler. Kavga gürültü yapmayın. Bizim millet Mekke, Medine, hac ve oruç anlamaz. Kafam atarsa indiririm diyor. Neyi indiriyorsun ya. Kendini cehenneme indirirsin. Allah rızası için geri durun. Sakinlik. Kaç ya, kaçtı desinler" ifadelerini kullandı.