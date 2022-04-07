Cübbeli Ahmet Hoca televizyonlardaki Ramazan programları için uyardı! 'İslam'a zarar veriyorlar'

Yeniakit.com.tr

Ramazan ayında iftar ve sahur programlarına konuk olan bazı akademisyenlerin İslam'a zarar verdiklerini belirten Cübbeli Ahmet Hoca, önemli uyarılarda bulundu.

"Ramazan'da önce imanını koruyacaksın." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Bu adamları Ramazan günü iftara, sahura konuk alanlar bu milettin dinine imanına ne kadar zarar verdiklerinin farkında mıdırlar acaba?" diye sordu.

'İstisnalar kaideyi bozmaz'

Cübbeli Ahmet Hoca, şunları söyledi:

Televizyonlarda çıkanların ekseriyeti, akademisyen adı altında bir zehir sokuyor. Ekseriyeti diyorum, istisnalar kaideyi bozmaz.

Bunlar prim yapıyor ne bileyim. Adam ne kadar uçuk kaçık konuşursa; Adem Aleyhisselamın babası var derse o daha çok izleniyor. Dedesi var diyene 'O yeni bir şey söyledi. O adam çok fikri hür, vicdanı hür.' Ondan sonra milleti de cehenneme göndermekte özgür yani, bunun başka bir izahı yok.