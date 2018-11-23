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Cübbeli Ahmet Hoca anjiyo olacak

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçireceği ameliyat öncesinde sosyal medya hesabından yazdığı mesajla herkesten dua istedi.

23 Kasım 2018 Cuma 07:25
Cübbeli Ahmet Hoca anjiyo olacak

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Hoca, sosyal medya hesabından kalbindeki rahatsızlık nedeniyle anjiyo olacağını açıkladı ve dua istedi.

İşte Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan o duyuru;

"Cübbeli Ahmet Hoca Efendi 35 senedir birinci tip şeker hastasıdır. Bunun neticesinde 2006 yılında Bypass olmuş 2008 yılında da Stent takılmıştır. Diğer şah damarlarında da Stent mevcuttur. Mûtad olarak yaptırdığı takipler sırasında efor testi yapılırken yine kalbinin bazı bölgelerine kanın az gitmesi gibi tespitler yapılınca doktorlar Anjiyo olmasına karar vermişlerdir. Lakin şeker hastalığı dolayısıyla böbrekleri de çok iyi olmadığından böbrekleri Anjiyoya hazırlamak için Anjiyo yarına tehir edilmiştir. Sizlerden duâ beklemektedir. İnşâallâh durumunda tehlikeli bir şey görünmemektedir. Lakin hiçbir zaman sizin duânızdan müstağnî değildir. Siz sevenlerinden dinimize, ehli sünnete ve sizlere daha nice yıllar sıhhatle hizmet edebilmesi için duâ beklemektedir."

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 07:25
  1. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca
  2. Cübbeli Ahmet Hoca
  3. dua
  4. ameliyat

YORUM YAZ

  • ibrahim yalçınibrahim yalçın11 dk önce
    ...  söylenecek çok söz varda neyse
  • ALLAH korusunALLAH korusun16 dk önce
    EŞHEDÜ ELLE İLEHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDÜHU VE RESÜLUHU. Bizler şehadet ederiz ki ALLAH'tan başka ilah yoktur, ALLAH'tan başka mabud(yani tapılacak) yoktur. Hamd ve kudret ancak ALLAH'a aittir. Yine şehadet ederiz ki Muhammed aleyhisselam(s.a.v.) ALLAH 'ın kulu ve resulüdür, üzerine düşen görevi hakkıyla yapmaya çalışmıştır. ALLAH ondan, diğer peygamberlerden ve iyilerimizden razı olsun, selatü selam olsun Amin.
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