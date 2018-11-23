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Cübbeli Ahmet Hoca müşahede altında tutuluyor!

Anjiyo ameliyatı geçiren Cübbeli Ahmet Hoca, hastanede müşahede altında tutuluyor.

23 Kasım 2018 Cuma 14:39
Cübbeli Ahmet Hoca müşahede altında tutuluyor!

Kalbinin iki damarında tıkanıklık tespit edilen Cübbeli Ahmet Hoca yapılan ameliyatın ardından kontrol altında tutuluyor.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ün instagram hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Hocaefendi'nin Sağlığı İle İlgili Duyuru!

Allâh-ü Teâlâ'ya sonsuz hamd-ü senâlar olsun. Kalbinin iki damarında 80 düzeyinde yeniden tıkanıklık oluşmuş, bu yüzden iki tane stent takıldı, fakat damarları çok sert olduğu için beş tane balon yapılmak durumunda kalmakla beraber operasyon başarılı geçti.

Elhamdülillah şimdi kendisi iyidir, biraz yoğun bakımda müşahede altında tutuluyor.

Duâ eden, ilgilenen ve üzülenlere son derece teşekkür ederiz. Allah Teâlâ sizlerin de hayırlı muratlarınızı ihsân eylesin! Âmîn!

Medipol Hastanesi yöneticilerine ve operasyonu yapan Bilal Boztosun hocamıza son derece teşekkür ediyor ve başarılarının devâmını Cenâb-ı Mevlâ'dan niyâz ediyorum.”"

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:39
  1. Cübbeli Ahmet Hoca
  2. Ahmet Mahmut Ünlü
  3. ameliyat
  4. anjiyo

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  • Mustafa SümerMustafa Sümer7 dk önce
    Allah(c.c)sifasini versin,gecmis olsun sevgili hocam.
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