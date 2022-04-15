Cübbeli Ahmet Hoca kadınların merak ettiği o soruya cevap verdi: Boşuna aç kalıyor! Tam enayi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, oruç tutarken zayıflamaya da niyet edilmesi halinde herhangi bir sıkıntının oluşmayacağını söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca, Youtube kanalından kendisine yöneltilen "İbâdet niyetiyle oruç tutarken zayıflamaya da niyet edilse orucun sevâbı bozulur mu?" sorusuna cevap verdi.

İşte Cübbeli Ahmet'in sözleri:

Oruç tutmak, aç kalmak ve susuz kalmak şeytanın damarlardaki geçişini yavaşlatıyor. İblis'in akış kabiliyetini daraltmak istiyorsanız açlık... Diyet veriyorlar, işte 18 saat aç kalıyor. Oruca niyet et bari. Şeytana da herhangi bir zarar veremiyor. Tam enayi yani. Manyak manyak işler. Şimdi açlıkla daraltın diyor. Bu açlıktan maksat oruçtur. Oruç ancak ibadettir. Bunun imsakı var. İftarı var. Allah rızası için oruç tutuyorsan, bir maksadında da diyet yapmak istiyorsun. O diyet ona mani değil. Orada biraz da kilomuzdan hafifleriz diye niyetimiz olsa bu Allah rızası için olmaya mani değil ki. Sen zaten niyet ediyorsun. O ayrı bir şey. Birbirine karıştırmayalım.