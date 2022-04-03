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Dini Bilgiler Cübbeli Ahmet Hoca: Hafız kişi ailesinden 10 kişiye şefaat edebilecek!
Dini Bilgiler

Cübbeli Ahmet Hoca: Hafız kişi ailesinden 10 kişiye şefaat edebilecek!

Hafızların kıyamet günü anne ve babasına taç giydirileceğini belirten Cübbeli Ahmet Hoca, ailesinden de 10 kişiye şefaat edebileceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 23:18:00 - 2022-04-03 23:26:41

Cübbeli Ahmet Hoca, hafızların cennette anne ve babasına taç giydirileceğini, ailesinden cehennemlik olan 10 kişiye ise şefaat edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıla ait sohbeti Youtube kanalından yayınlayan Cübbeli Ahmet Hoca, ‘Hafızlar, mahşerde akrabalarına şefaat edebilecek mi?’ sorusuna yanıt verdi.

Kıyamet günü anne ve babasına taç giydirilecek

Hafızlığın bereketinin büyük olduğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca, helal ve harama inanıp amel ederek Kur’an’ı ezberleyen Müslümanın cennete gireceğini ve anne ile babasına kıyamet günü taç giydirileceğini söyledi.

Hafız kişi ailesinden 10 kişiye şefaat edecek

Cübbeli Ahmet Hoca, hadis-i şeriflere dayandırdığı açıklamasında hafız kişinin, Allah katında cehennemlik oldukları kesinleşen ailesinden 10 kişiye şefaat edeceklerini ifade etti.

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