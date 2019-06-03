Cübbeli Ahmet Hoca: Ben sevmez ama kendisine dua ve teşekkür ediyorum

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir TV programında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e teşekkür ettiği konuşmasında, "Doğu Perinçek Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Gittiler o zaman, Yaşar Okuyan filen, Avrupa Parlamentosu'nda Ermeni tasarısını reddettiler. Ermeni meselesinde vatanımızı devletimizi müdafaa etti, ben ona teşekkür ediyorum, dua ediyorum" dedi.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet), 'Ermeni Soykırımı' yalanlarına değindi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki duruşuna ilişkin konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, "Doğu Perinçek Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Gittiler o zaman, Yaşar Okuyan filen, Avrupa Parlamentosu'nda Ermeni tasarısını reddettiler. Nasıl çalıştı, gayret etti, mekik diplomasisi yaptı ... Beniz sevmez diye biliyorum. Sevmesin. Ben tanışmadım, görüşmedim ama sevmez diye düşünüyorum. Tipten şekilden kaybediyorum. Ammavelakin bu adam gitti, Ermeni meselesinde vatanımızı devletimizi müdafaa etti, ben ona teşekkür ediyorum, dua ediyorum. Çünkü memleketimize milletimize bir fayda getirdiysen, tamam. İtikati şusu busu... Gerçi 'Ben ataist değilim, ben Müslümanım' dedi. Böyle bir beyanını da geçen de gördüm. Mühim değil. Velev ki vatanımıza milletimize sahip çıkan adam imansız olsun. O Allah'la arasındaki sorun. Ama biz aynı gemideyiz. Bu geminin deliklerini tamir edip su almaması için canımıza malımızla fedakarlık edeceğiz" dedi.