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İSLAM Cübbeli Ahmet Hoca anlattı: Hayırlı kız çocuğunun duası kabir azabını kaldırır
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca anlattı: Hayırlı kız çocuğunun duası kabir azabını kaldırır

Kamuoyunda Ahmet Mahmut Ünlü olarak tanınan Cübbeli Ahmet Hoca, geride bırakılan hayırlı kız çocuklarının babalar için birer kurtuluş reçetesi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 13:13:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Cübbeli Ahmet Hoca, hayırlı yetiştirilen kız çocuklarının, vefat eden babalar için birer kurtuluş reçetesi olduğunu anlattı.

'Kabir azabı kalkar'

Cübbeli Ahmet Hoca'nın, kız çocuklarının önemini anlattığı ifadeler şu şekildi:

" 'Bir baba ne kadar günahkar olsa da kabir azabı olsa da ardında bıraktığı kız çocuğu dua ederse kabir azabı kaldırılır' diyor. 'On tane erkek çocuğu dua etse' demiyor. Kız çocuğu bakıma daha muhtaç. Evlense bile kocasının elinde. Kızlar erkek gibi dirençli olamıyor. Onun için bir babanın sürekli kızının arkasında durması lazım. Ölene kadar kızına sahip çıkması gerekir. Olur ya, hayırsız bir damatla evlenebilir. Bir baba 'döverse dövsün, ne yapayım' diyebilir mi? Tabii ki sana dua eden bir kız yetiştirebildiysen o senin için kurtuluş reçetesi olur. Yoksa, babası ölmüş, cenazesinde 'hadi güle güle' yapacak. Öyle olmaz."

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