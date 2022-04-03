Cübbeli Ahmet Hoca açıklıyor!Oruç tutmayanlar iftara davet edilir mi?

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü’den oruç tutmayanlara ilişkin önemli bir açıklama geldi.

İşte sorunun cevabı!

Cübbeli Ahmet Hoca’nın youtube kanalında yayınlanan sohbetinde konuya ilişkin şunları söyledi:

“Sen oruç tutuyor musun? Yok…Ne oldu? ‘İftara davetliyim…’ Seni davet eden senden avanak zaten. Gidiyorlar, numaradan oturuyorlar… Öyle de öküzler var, montofon cinsinden, adam gidiyor 5 dakika kala bir de yiyor. Orada oruçlular var… Böyleleri de var yani…Manyak dolu memlekette.”