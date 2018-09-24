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Ctrl tuşu ne işe yarar? Kısa yol Ctrl tuşları hangileri? Klavyedeki tuşların görevleri neler?

Bilgisayar artık hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Bilgisayarda herhangi bir işlem yapmamız için klavye tuşlarına ihtiyacımız vardır. Bunun için klavye tuşları arasında bulunan Ctrl tuşu bir kullanıcı için olmazsa olmaz tuşlar arasında yer almakta. Kısacası klavyede bulunan Ctrl tuşu klavyenin beyni dense yalan konuşulmuş olmaz. Peki nedir bu Ctrl tuşu? Ctrl tuşu ne işe yarar? Ctrl olmazsa klavye üzerinde hayat bittiğine göre klavyenin olmazsa olmaz tuşu Ctrl’nin görevi nedir?

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:18
Ctrl tuşu ne işe yarar? Kısa yol Ctrl tuşları hangileri? Klavyedeki tuşların görevleri neler?

Bilgisayar artık hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Bilgisayarda herhangi bir işlem yapmamız için klavye tuşlarına ihtiyacımız vardır. Bunun için klavye tuşları arasında bulunan Ctrl tuşu bir kullanıcı için olmazsa olmaz tuşlar arasında yer almakta. Kısacası klavyede bulunan Ctrl tuşu klavyenin beyni dense yalan konuşulmuş olmaz. Peki nedir bu Ctrl tuşu? Ctrl tuşu ne işe yarar? Ctrl olmazsa klavye üzerinde hayat bittiğine göre klavyenin olmazsa olmaz tuşu Ctrl’nin görevi nedir?

- CTRL + A: Tüm öğeler seçilebilir

- CTRL + B: Metin kalınlaştırılabilir

- CTRL + C: Kopyalama işlemi için

- CTRL + D: Yazı tipi seçilebilir

- CTRL + E: Ortala komutu verilir

- CTRL + V: Yapıştır komutu verilir

- CTRL + F: Ara komutu verilir

- CTRL + W: Kapat komutu verilir

- CTRL + G: Konuma gidilir

- CTRL + H: Bul ve değiştir komutu verilir

- CTRL + I: Yazıyı italik yapma komutu

- CTRL + Z: Geri al komutu verilir

- CTRL + J: Hizala komutu verilir

- CTRL + P: Yazdır komutu verilir

- CTRL + K: Bağlantı ekle komutu verilir

- CTRL + L: Paragraf sola yaslanır

- CTRL + M: Paragrafı soldan girintile komutu verilir

- CTRL + R: Paragraf sağa yaslanır

- CTRL + N: Yeni komutu verilir

- CTRL + O: Aç komutu verilir

- CTRL + S: Kaydet komutu verilir

- CTRL + T: Asılı girinti oluştur komutu verilir

 

• CTRL + U: Metnin altını çizilir

 

• CTRL + X: Kes komutu verilir

 

• CTRL + Y: Yenile komutu verilir

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 18:18
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