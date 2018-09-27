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CTRL tuşu ne işe yarar?

CTRL, IBM Uyumlu bilgisayar klavyelerinin sol alt kısmında yer alan bir kontrol tuşu olarak meydana gelmiştir. CTRL tuşu istisnasız birçok klavyenin temel tuşlardan biridir.

27 Eylül 2018 Perşembe 09:42
CTRL tuşu ne işe yarar?

CTRL Tuşu Ne İşe Yarar?

Popüler olduğu için Windows işletim sistemli bilgisayarlardan örnek vermek gerekirse; CTRL + ALT + DEL gibi bir fonksiyonla Görev Yöneticisi uygulamasını hemen başlatabilirsiniz. Bu tuş fonksiyonuna basılı tuttuğunuzdaysa bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz.

CTRL tuşları bizlere yalnızca Görev Yöneticisi konusunda avantaj sağlamıyor. Bu kontrol tuşu sayesinde yazılımlardan doküman işlerine kadar birçok yerde elimizi fareye götürmek zorunda kalmadan farklı fonksiyonları gerçekleştire biliyoruz. Bu da bilgisayarı klavyeyle daha hızlı kullanmamıza ve gereksiz fare hareketlerinden kaçınmamıza yardımcı olur. Örneğin bir Word dosyası içerisinde CTRL ve Z tuşuna aynı anda basarsak geri alma işlemini gerçekleştirebiliriz.

CTRL tuşu ile meydana getirilen kısaltmalarda bazen CTRL tuşu “^” karakteriyle de sembolize edilebilir. Örneğin bir doküman içerisinde gördüğünüz ^X,^C,^Z gibi komutlarda asıl söylenmek istenen CTRL – X, CTRL – C ve CTRL – Z gibi komutlardır.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 09:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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