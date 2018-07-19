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CTE gardiyan infaz koruma memuru sözlü sınavı ne zaman? Son dakika Adalet Bakanlığı personel alımları

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 7467 sözleşmeli pozisyon içinpersonel alımı sınav ilanına göre, sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı10 Eylül 2018ve devam eden günlerde yapılacağı duyuruldu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:24
CTE gardiyan infaz koruma memuru sözlü sınavı ne zaman? Son dakika Adalet Bakanlığı personel alımları

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 7467 sözleşmeli pozisyon için  personel alımı sınav ilanına göre, sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı  10 Eylül 2018  ve devam eden günlerde yapılacağı duyuruldu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel 2018 sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli, ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, diğer sağlık memuru, şoför, aşçı ve kaloriferci alımalarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) ve şoför adaylarının sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri 16.07.2018  tarihinde ilan edilmesi gerekmekte olup, ilan edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte en geç 23.07.2018  tarihine kadar   sınav merkezine  teslim etmeleri gerekmektedir.

CTE GARDİYAN İNFAZ KORUMA MEMURU  SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı   10/09/2018  ve devam eden günlerde yapılacaktır.  Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili sınav merkezince belirlenerek ilan edilecektir.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SINAV NASIL YAPILACAK?

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

CTE SÖZLÜ SINAV KONULARI

a)  İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b)  Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c)  Genel kültür (20 puan),

d)  Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

konularından oluşmaktadır. 

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. 

Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.

İNFAZ KORUMA MEMURU İLE İNFAZ KORUMA KATİPLİĞİ BAŞARI LİSTESİ

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 18:24
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