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CTE mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 6681 gardiyan İKM alım sonuçları

Adalet Bakanlığı Ceza Tevfik Evleri Müdürlüğü bünyesinde görevlendirmek üzere CTE 5 bin 379 erkek, bin 302 kadın personel olmak üzere 6 bin 681 kişinin alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı CTE alım ilanına geçtiğimiz dönemde sözlü mülakat gerçekleştirildi. Peki CTE İKM-İnfaz koruma memuru gardiyan alımlarına ilişkin sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklandı mı? CTE mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

29 Ekim 2018 Pazartesi 19:20
CTE mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 6681 gardiyan İKM alım sonuçları

Adalet Bakanlığı Ceza Tevfik Evleri Müdürlüğü bünyesinde görevlendirmek üzere CTE 5 bin 379 erkek, bin 302 kadın personel olmak üzere 6 bin 681 kişinin alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı CTE alım ilanına geçtiğimiz dönemde sözlü mülakat gerçekleştirildi. Peki CTE İKM-İnfaz koruma memuru gardiyan alımlarına ilişkin sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklandı mı? CTE mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı İKM CTE mülakat sonuçları açıklandı mı? 2018 İKM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? soruların yanıtları araştırılıyor. İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı mülakat sonuçları merakla araştırılmaya başlandı. CTE, 6681 İKM  alımı mülakat sonuçları bekleniyor. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri CTE Genel Müdürlüğü tarafından 6 bin 681 İnfaz ve Koruma Memuru alımı mülakat sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

CTE personel alım sınavına giren adaylar, İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçlarını sorguluyor. Sınav sonuçlarının yayımlanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi vermeyen Adalet Bakanlığı'nın, ilerleyen günlerde sonuçlar hakkında duyuru yapması bekleniyor. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi sınav merkezi tarafından yapılacak.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 19:20
  1. CTE personel alım
  2. Adalet Bakanlığı İKM CTE mülakat sonuçları
  3. CTE
  4. 6681 İKM alımı mülakat sonuçları

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