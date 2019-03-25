Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası MFÖ grubuna eşlik edecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, yarın saat 20.00'de Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde MFÖ, şarkılarını CSO eşliğinde seslendirilecek.

Konserde orkestrayı yönetecek müzisyen Turhan Yükseler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CSO ile yıllar sonra bir araya geldiğini, bunun MFÖ için ise bir ilk olacağını söyledi.

Yükseler, "Konserde hem bildiğimiz hem de her zaman çalmadığımız MFÖ'nün bestelerini, benim düzenlemelerimi seslendireceğiz. 20-21 şarkı seslendirilecek. Renkli bir konser olacak." dedi.

Bu tip etkinlikler yaygınlaşmalı

MFÖ'nün daha önce senfonik konserler verdiğini ancak CSO ile ilk kez sahne alacağını belirten Yükseler, müzikseverlerin konserde güzel tınılar, iyi sesler duyacağını kaydetti.

Yükseler, bu tip etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirilmesinin müzik adına çok güzel olacağını da sözlerine ekledi.