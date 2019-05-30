CSO konser sezonunu kapattı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Türk müziği enstrümanları ile senfoniyi buluşturduğu "Sezon Kapanış Konseri" ile Ankaralı sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.

CSO Konser Salonu'nda düzenlenen konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen yönetti.

Sezon Kapanış Konseri'nin ilk bölümü, İlyas Mirzayev'in Fagot Konçertosu ile başladı. Konçertoyu, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası fagot sanatçısı Tolga Alpay yorumladı. Eser, Ankara'da ilk kez dinleyiciyle buluştu.

Konserin ikinci bölümünde ise senfoni ile Türk müziği enstrümanlarının buluştuğu Fazıl Say'ın Opus 78 Numaralı İstanbul Senfonisi seslendirildi.

Solistler neyzen Burcu Karadağ, bendir sanatçısı Aykut Köselerli ve kanun sanatçısı Hakan Güngör, Opus 78 Numaralı İstanbul Senfonisini, orkestrayla icra etti.

- "Sezon boyunca bir tek koltuğumuz bile boş kalmadı"

CSO Müzik Direktörü Rengim Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CSO'nun yoğun bir sezonu geride bıraktığını belirterek, "Çalışmaya devam ediyoruz. Haziran ayında sınavlar, konser turneleri var. Çok sıkı bir şekilde yeni sezon hazırlığımızı sürdürüyoruz." dedi.

CSO'nun, geçen hafta 6 binin üzerinde çocuğa konser verdiğini, ODTÜ'de Gençlik Konseri'nde dinleyiciyle buluştuğunu aktaran Gökmen, bu yıl çok dolu bir sezon geçirdiklerini belirtti. Gökmen, şunları kaydetti:

"Sezon boyunca bir tek koltuğumuz bile boş kalmadı. Arena konserleri, açık hava konserleri, ODTÜ Stadyum Konseri'nde büyük dinleyici kitlesiyle karşılaştık. Dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sezon daha da büyüyerek devam etmek istiyoruz. CSO'nun yeni ve genç elemanlarla takviye edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadrolu eleman istihdamına acilen ihtiyacımız var."