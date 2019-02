CSI Miami dizisi yıldızı Lisa Sheridan evinde ölü bulundu

ABD yapımı CSI Miami dizisinin yıldızı Lisa Sheridan evinde ölü bulundu.

CSI Miami dizisi yıldızı 44 yaşındaki Lisa Sheridan ABD’nin New Orleans şehrindeki evinde ölü bulundu. Sheridan’ın ölümü menajeri Mitch Clem tarafından onaylandı ancak, ölüm sebebi henüz açıklanmadı. Clem, "Pazartesi sabahı New Orleans’taki dairesinde vefat etti. Ölüm sebebi ile ilgili raporunu bekliyoruz. Hepimiz Lisa’yı çok severdik, ölümü bizi çok üzdü" dedi. Daha önce Sex and the City oyuncusu Ron Livingston ile nişanlı olan Lisa, Halt and Catch Fire ve Scandal dizilerinde rol aldı.