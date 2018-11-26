Crytek İstanbul, "Güvenli İnternet Tırı" ile Zonguldak'ta

İSTANBUL (AA) - Crytek İstanbul iş birliği ile yürütülen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) teknolojiye ulaşma fırsatı sınırlı olan çocuk ve gençlere teknoloji deneyimleri yaşatmayı hedeflediği "BTK Güvenli İnternet Tırı" projesi kapsamında yeni durak Zonguldak oldu.

Crytek tarafından yapılan açıklamaya göre, teknolojiye ulaşma fırsatı sınırlı olan çocuk ve gençlere teknoloji deneyimleri yaşatmayı, internetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin farkındalık oluşturmayı hedefleyen "BTK Güvenli İnternet Tırı" projesi, Crytek İstanbul'un katkılarıyla Türkiye turuna başladı.

Diyarbakır Gençlik Festivali ile başlayan Türkiye turu, Erzincan ve Tokat'ın ardından Zonguldak'ta hizmet veriyor.

Crytek İstanbul'un kurduğu standa gelen katılımcılar, burada Crytek'in geliştirdiği "Warface", "The Climb" ve "Robinson: The Journey" isimli oyunları oynarken, sanal gerçeklik teknolojisiyle tanıştı.

Etkinliğe katılanların sanal gerçeklik oyunlarını denediği stant, güvenli internet günü etkinliklerinin en renkli ve yeni nesil teknolojilerin ön planda olduğu köşeler arasında yer alıyor.

Crytek İstanbul ekibi, BTK Tırı yolda olduğu müddetçe onlarla birlikte seyahat etmeye devam edeceğini belirtirken, teknolojiye ulaşma fırsatı sınırlı olan çocuk ve gençlere teknoloji deneyimleri yaşatmaya sonuna kadar yardımcı olacaklarını vurguladı.

