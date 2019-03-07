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CRR Tasavvuf Müziği Topluluğu konser verdi

"Niyaz İlahileri" konserinde sahne alan Veysel Dalsaldı, Ender Doğan, Fatih Koca ve Yunus Balcıoğlu, bilinen tasavvuf müziği eserlerinin yanı sıra Regaip Kandili'ne özel naat, kaside ve ilahileri seslendirdi

07 Mart 2019 Perşembe 23:39
CRR Tasavvuf Müziği Topluluğu konser verdi

İSTANBUL (AA) - Cemal Reşit Rey (CRR) Tasavvuf Müziği Topluluğu, "Niyaz İlahileri" ile sahne aldı.

Veysel Dalsaldı, Ender Doğan ve Fatih Koca'nın İstanbul müziğinin örneklerini seslendirdiği konserde, Hafız Yunus Balcıoğlu Regaip Kandili dolayısıyla günün anlam ve önemini ihtiva eden eserler icra etti.

Veysel Dalsaldı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konseri dinlemeye gelenlerin hoşluk ve güzellik bulması yönünde temennisini dile getirdi.

Konser için farklı makamlardan çok sayıda eser seçtiklerini belirten Dalsaldı, "Bu kandil gecesinde evini barkını bırakıp buralara kadar gelmenin feyzi bereketini bulsun inşallah seyircimiz." dedi.

Ender Doğan, tekke musikisinin Türk musikisinde özel bir alan olduğunu anımsatarak, sahasında önemli olan isimlerle birlikte sahneye çıkmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Her solistin kendi sahasında çalışmalar yaptığını ifade eden Doğan, "Bu tarz konserlerin her zaman olması, sık sık tekrarlanması lazım. Önemli isimlerin bir araya gelip bir akış içerisinde enerjilerini paylaşmak suretiyle bir icra gerçekleştirmeleri, hem tasavvuf musikisi adına hem de seyirci karşısında ortaya çıkacak güzellik adına çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Koca, "Bizim milletimiz özellikle kandil gecelerine büyük bir rağbet göstermektedir. Biz de camilerde okunan mevlitler, ilahiler yerine sahnede mevlit, regaibiyye, ilahi, tevşih ve şuguller okuyacağız. Böylece insanların bu geceyi idrak etmelerine vesile olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kasidehan Yunus Balcıoğlu ise halk nezdinde kabul gören kişilerle birlikte olmayı bir ayrıcalık olarak gördüğünü kaydetti.

Konserin, çok güzel düşünülmüş bir program olduğunu ifade eden Balcıoğlu, "Kandil gecesi belki insanların birçoğunun camilere aktığı bir gece ama meraklısı buraya da gelecektir." dedi.

Konserde "Erler Demine", "Yan Yüreğim", "Ne Olur Ya Rab", "Kimi Dosta Gider", "Her Kelamın Alası" gibi eserlerin yanı sıra naat, kaside ve ilahiler seslendirildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 23:39
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