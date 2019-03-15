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CRM Konferansı, İstanbul'da düzenlendi

Boyner ve IGDS iş birliğinde düzenlenen CRM Konferansı'nda, firmaların var olan veya potansiyel müşterileri ile kurdukları ilişkiyi en verimli, en etkin ve sonuçta en karlı hale getirmek için kullandıkları yöntemler bütünü olarak bilinen "CRM uygulamaları" konuşuldu- Etkinliğe, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Katar, Güney Afrika, Güney Kore gibi ülkelerin çok katlı mağazalarının yöneticilerinin katıldığı etkinlikte, teknolojileri alanında deneyimli isimler konuşmacı olarak yer aldı

15 Mart 2019 Cuma 13:35
CRM Konferansı, İstanbul'da düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Boyner ve Intercontinental Group of Department Stores (IGDS) iş birliğinde düzenlenen CRM Konferansı'nda, perakende sektörü İstanbul'da bir araya geldi.

Boyner'den yapılan yazılı açıklamaya göre, IGDS iş birliğinde düzenlediği CRM Konferansı'nda, firmaların var olan veya potansiyel müşterileri ile kurdukları ilişkiyi en verimli, en etkin ve sonuçta en karlı hale getirmek için kullandıkları yöntemler bütünü olarak bilinen "CRM uygulamaları" konuşuldu.

Etkinliğe, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Katar, Güney Afrika, Güney Kore gibi ülkelerin çok katlı mağazalarının yöneticilerinin katıldığı etkinlikte, teknolojileri alanında deneyimli isimler konuşmacı olarak yer aldı.

"Müşteri Davranışı ve Küresel Sadakat Trendleri", "Yeni Nesil Müşteri Sadakati", "Dijital Dönüşüm", "Müşterileri Kazanmak İçin Verileri Kullanma", "Yapay Zeka, CRM'i Nasıl Dönüştürüyor?" başlıklı konuların tartışıldığı etkinlik çerçevesinde çok sayıda sektör profesyoneli bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bal, şunları kaydetti:

"Sadakat konusu, ticaret kavramı hayatımıza girdiğinden beri önemini koruyor. Günümüzde gelişen teknoloji ile CRM ve sadakat konusuna başka bir boyut katan yenilikçi çalışmalar yapılıyor. Yapay zeka, big data, deneyim ve kişiselleştirme CRM uygulamalarının temelini oluşturuyor. IGDS ile birlikte düzenlediğimiz ve dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren çok katlı mağazaların katıldığı CRM Konferansı'nda 2 gün boyunca karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk, deneyimlerimizi paylaştık. Boyner Büyük Mağazacılık olarak CRM uygulamalarımız sadece ülkemiz için değil yurt dışı perakende sektörü için de ilham verici önemli çalışmalar içeriyor.

Vizyonumuz genele ulaşan teklifler yerine müşterilerimizin ihtiyaç ve tercihlerine hizmet eden, kişiye özel kurguları artırmak ve bu tarz kampanyaları odakta tutarak ilerlemek. Kişiye özel teklif kurgularımızın sayısı her geçen yıl artıyor. Müşterilerimizin ziyaret sıklıkları, tercih ettikleri ürün ve kategorileri analitik modellerimizle tahmin ederek kişiye özel teklif ve ayrıcalıkları çeşitli kanallarımız aracılığıyla müşterilerimize sunuyoruz."

Bal, bunlarla birlikte, çatı kampanyalarının iletişimini de kişinin alışveriş alışkanlıklarına göre kişiselleştirdiklerini aktardı.

Hedef kitleye en verimli ve doğru kanal ile ulaşabilmek adına tüm bu süreçlerde CRM ve dijital pazarlama ekiplerinin entegre şekilde çalıştığını belirten Bal, IGDS ile birlikte üye firmalara değer katan etkinliğin içinde olmaktan memnunşyet duyduklarını kaydetti.

Konferans kapsamında bir araya gelen katılımcılar Boyner ve Beymen mağazalarını da ziyaret etme fırsatı buldu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:35
  1. Boyner
  2. Intercontinental Group of Department Stores

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