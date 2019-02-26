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Cristiano Ronaldo yaptığı yatırımla Türkiye'ye rakip oluyor

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, açmaya hazırlandığı saç ekim merkeziyle sağlık turizminde dünyada önemli bir konumda bulunan Türkiye'ye rakip olacak.

26 Şubat 2019 Salı 17:18
Cristiano Ronaldo yaptığı yatırımla Türkiye'ye rakip oluyor

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanya'nın Madrid kentinde saç ekim merkezi açıyor.

Haber 7'nin haberine göre, uzun süre Madrid'de yaşayan ve iyi bildiği bir şehirde iş yapmak isteyen Cristiano Ronaldo, saç ekim merkezini Mart ayında açacak. Ronaldo'nun kurucuları arasında olduğu Insparya Group'un 150 profesyonel çalışanı ve 18 özel odasıyla hizmet vereceği belirtildi.

"Türkiye yerine Madrid'e gelmelerini istiyoruz"

Ronaldo'nun saç ekim merkezinde fiyatların 4 bin eurodan başladığı ifade edildi.

Konuyla ilgili basın sözcüsü Carla Palanca, "Ronaldo 18 Mart'ta yapılacak açılışa katılacak. Avrupa'dan ve Arap dünyasından Türkiye'ye saç ektirmek için giden birçok insan var. Bu müşterilerin Türkiye yerine Madrid'e gelmesini istiyoruz. Bu müşteriler için çok özel paketler hazırladık." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:18
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