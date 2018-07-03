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Cristiano Ronaldo Juventus'a mı transfer oluyor?

Dünya Kupası maçları devam ederken, bir yandan da kulüplerden bomba transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’ya bomba teklif geldi. Cristiano Ronaldo için İtalyan devi Juventus'tan reddedilemez teklif geldi.

03 Temmuz 2018 Salı 09:58
Cristiano Ronaldo Juventus'a mı transfer oluyor?

Dünya Kupası maçları devam ederken, bir yandan da kulüplerden bomba transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’ya bomba teklif geldi. Cristiano Ronaldo için İtalyan devi Juventus'tan reddedilemez teklif geldi.

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, son dakika transferiyle Juventus kadrosuna dahil olabilir. Santiago Bernabeu'da kalmak istemeyen Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in yıllık 31.5 milyon euro'luk teklifine hünüz sıcak bakmadığı biliniyor. Juventus'un Cristiano Ronaldo  için yıllık 40 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde bakalım Juentus Ronaldo bombasını patlatacak mı?

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:58
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