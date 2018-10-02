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Cristiano Ronaldo hapis mi yatacak? Ronaldo’ya tecavüz soruşturması

Juventus’da oynayan Portekizli dünyaca ünlüfutbolcusu Cristiano Ronaldo, dokuz yıl önce Kathryn Mayorga’ya tecavüz ettiği suçlamasıyla karşı karşıya. Las Vegas Polisi, iddiaların yeniden gündeme gelmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken, Mahkemenin Ronaldo’yu suçlu bulması durumunda hapis cezasıda verebileceği konuşuluyor.

02 Ekim 2018 Salı 14:49
Cristiano Ronaldo hapis mi yatacak? Ronaldo’ya tecavüz soruşturması

Juventus’da oynayan Portekizli dünyaca ünlü  futbolcusu Cristiano Ronaldo, dokuz yıl önce Kathryn Mayorga’ya tecavüz ettiği suçlamasıyla karşı karşıya. Las Vegas Polisi, iddiaların yeniden gündeme gelmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken, Mahkemenin Ronaldo’yu suçlu bulması durumunda hapis cezası  da verebileceği konuşuluyor.

Polis, Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo’nun 2009 yılında Las Vegas’ta bir otel odasında eski bir model olan Kathryn Mayorga’ya tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili dün yeniden soruşturma başlattı. Juventus takımında forma giyen Ronaldo, Instagram’da yaptığı canlı video yayınında, hakkında çıkan tecavüz haberlerinin ‘sahte’ olduğunu söylemişti. 33 yaşındaki futbolcu, “Bugün ne diyorlarsa yalan haber” dediği paylaşımını daha sonra silmişti. 34 yaşındaki Kathryn Mayorga adlı eski bir model, Ronaldo’yu, 13 Haziran 2009’da kendisine tecavüz etmekle suçlayarak geçen ay Nevada mahkemesinde dava açtı.

TECAVÜZÜN GİZLİ KALMASI İÇİN ANLAŞMA

Las Vegas Polis Merkezi de bu tarihte cinsel saldırı çağrısı yapıldığını, futbolcunun adını vermeyerek doğruladı. Polis Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Eylül 2018’de dava yeniden açıldı ve dedektiflerimiz mağdur tarafından aktarılan bilgileri takip ediyor” denildi. Mayorga, tecavüz iddiasını gizli tutmak için bir anlaşma imzalaması yönünde baskı altına alındığını, anlaşmayı ihlal etmesi durumunda 200 bin dolar ödemek zorunda kalacağını da iddia etti. Davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken, Mahkemenin Ronaldo’ya hapis cezası  da verebileceği konuşuluyor.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 14:49
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Kathryn Mayorga
  3. Cristiano Ronaldo tecavüz davası

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