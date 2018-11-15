Ali Rıza Gültekin kimdir? Crispino sahibi Ali Rıza Gültekin öldü mü?

Crispino giyim mağazalarının sahibi işadamı Ali Rıza Gültekin, Beşiktaş’ta gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu öldüğü son dakika olarak duyuruldu. Peki Ali Rıza Gültekin kimdir? Ali Rıza Gültekin nereli ve kaç yaşında? Ali Rıza Gültekin’i kim öldürdü?

İşadamı Ali Rıza Gültekin’e yapılan saldırı olayı, saat 22.30'da Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişi ve kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gültekin'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor. İşadamı Ali Rıza Gültekin, 2015 yılında da Beykoz’da silahlı saldırıya uğramış, yara almadan kurtulmuştu.

Ali Rıza Ğültekin kimdir?

57 yaşındaki işadamı Ali Rıza Gültekin, futbolda şike soruşturmasında, 2010 yılı Mart ayında tutuklanmış, 4 ay Metris Cezaevi'nde yattıktan sonra 23 Temmuz 2010 tarihinde tahliye edilmişti. 1999 yılında kurulan ve erkek hazır giyim sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Crispino, 2012 senesinde Gültekin Grup bünyesine katıldı ve zaman içerisinde büyüdü.