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Çözüm süreci yasalarında flaş gelişme: Lağvedildi

Resmi Gazete'de 9 Temmuz'dayayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle çözüm süreci yasasının da lağvedildiği ortaya çıktı. Yasa çözüm sürecinde yapılacak çalışmalara ilişkin 6 maddelik yol haritasını içeriyordu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:29
Çözüm süreci yasalarında flaş gelişme: Lağvedildi

2014 yılında çıkarılan 6 maddelik çözüm süreci yasası yetki kararnamesiyle yürürlükten kaldırıldı.

2557 sayılı çözüm süreci yasası 16 Temmuz 2014'te Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa çözüm sürecinde yapılacak çalışmalara ilişkin koordinatörlük ve sekretarya kurulmasını öngörüyordu. Düzenlemeyle süreçte görev alan kamu görevlilerine hukuki, idari ve cezai bir sorumluluklarının olmayacağını belirten dokunulmazlık zırhı da getirilmişti.

Bu düzenleme 9 Temmuz'da yayınlanan yetki kararnamesiyle kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumu öngören yetki kararnamesiyle bakanlıklar bağlı kurumların teşkilat yapılarını düzenleyen pek çok yasa yürürlükten kaldırılmıştı. Çözüm süreci yasası da bunların arasında yer aldı.

Yeni sistemin hayata geçmesinin ardından yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yeni düzenlemeler yapıldı. Çözüm süreci yasası da bunlar arasında yer almadı.

Yasanın yürürlükten kaldırılması AK Parti'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'ye bir jesti olarak yorumlanıyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:29
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