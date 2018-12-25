Oya Eronat’tan HDP’li vekillere: "Çözüm Süreci bitti diye kahkahalar attılar"

İsmail UĞUR / ANKARA Geçtiğimiz hafta TBMM’deki konuşmasında HDP’ye sert sözlerle yüklenen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Eronat, HDP ve PKK ilişkisine değindi. Çözüm Süreci’nin HDP tarafından sonlandırıldığını dile getirirken Kobani Olaylarını hatırlatarak; “Kobani’nin namusunu Türkiye kurtarmıştır” dedi. Oya Eronat HDP ve PKK arasındaki ilişkiyi şu sözlerle değerlendirdi:

Biz baldıran zehri içerek Çözüm Süreci’ni yürütmeye çalıştık

Çözüm Süreci'nin arkasında en çok duran insanlardan birisi ben oldum. Hani sayın Cumhurbaşkanımız, 'Baldıran zehri de içsem ben bu sorunu çözeceğim' demişti. Biz baldıran zehrini içtik. Ben de içtim. Kaç defa ölüm tehlikesi atlattım. Saldırılarla karşılaştım. Çoğunu sır ederek sakladım. Grubumun bile bilmediği olaylar yaşadım. Yeter ki Çözüm Süreci’ne zarar gelmesin dedim. Bunun sebebi de evlat kaybettiğiniz zaman yüreğiniz o kadar çok acıyla doluyor ki ben bu yüreğe başka bir acı sokamam artık diyorsunuz. Başka bir acı sokamıyorsunuz yüreğinize. Kimsenin canı yanmasın istedim. Ben evladımı kaybetmiştim. Yola da bu acıyla çıktım zaten. Silah alıp dağa çıkacak halim yoktu.

Kobani’nin namusunu Türkiye kurtardı

Çözüm Süreci'nin arkasında biz çok durduk. Elbette ki bozan HDP oldu. 6-7 Ekim'deki sokak çağrıları ile elli üç vatandaşımız Diyarbakır'da hayatını kaybetti. O günün arkasından HDP'li bir Milletvekili ekranların karşısına çıkıp kahkahalarla Çözüm Süreci bitmiştir diyebildi. Çünkü canı yanmamıştı. Hani tuzu kuru derler ya kaba bir tabirle. Tuzu kuru olup canı yanmayanlar bu kavganın devam etmesini istediler. Bundan başka bir cümleleri var. Kobani namusumuzdur dediler. Kobani'den gelen yüz yetmiş bin Kürdü Türkiye Cumhuriyeti misafir etti. O zaman namusumuzu bu devlet kurtardı diyebiliriz. Kobani'den gelen Kürtleri de Yezidileri de biz misafir ettik. Gittik çadırlarını ziyaret ettik. Fakat emperyalist güçlerin kışkırtmalarına geldiler. Suriye'de karışıklık olunca acaba biz de bir devlet kurabilir miyiz? zihniyetine kapıldılar. Ardından Sur Olayları başladı. Cizre'de olaylar başladı. Silvan'da olaylar başladı. 72 Şehit verdik Sur'da. Bunlar ne demek? Bunlar ben Çözüm Süreci'ni istemiyorum demek. En sonunda da iki polisimiz uykularında Şehit edildi. Çözüm Süreci'ni bitirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Şimdi barış barış diyorlar. Bal bal deyince ağız tatlanmıyor ki.

HDP PKK’yı güzelleştirmeye çalışıyor

Üç hafta önce bir aileyi ziyaret ettim. Bir oğulları daha yeni dağa kaçırılmış. Adı Muhammed Mustafa Biçer. Annesinin adı Ayşegül Biçer. 32 yaşında bir anne. 16 yaşındaki oğlu dağa kaçırılmış. Anne genç yaşta evlendim ve çocuğumla beraber büyüdüm diyor. Feryat figan ağlayarak oğlunu istiyor. Onunla yaptıkları telefon görüşmesinde oğlu; 'Anne ben çok pişmanım. Beni kurtarın' diyor. Sözde komutan dedikleri adam telefonu alıyor. Annesi diyor ki; 'Bir tek oğlum. Onu serbest bırakın' O da diyor ki; 'Bir taneler daha tatlı olur' Anne ile dalga geçiyor. HDP örgütü legalleştirmeye çalışıyor. Güzelleştirmeye çalışıyor. Güzellikler atfediyor.

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