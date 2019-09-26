Çözüm noktası

Güngör Büyükçınar

Büyük şeytan, küçük şeytan, ABD, İsrail, FETÖ’cüler, PKK’lılar, DHKPC’liler, darbeci generaller yine FETÖ olan emniyet mensupları, yıllar içinde kandırılarak sanki hepsi birer şeytan taraftarları gibi birer insan olmuşlar. İşte Diyarbakır, Mardin ve daha bir çok illerimizde gece-gündüz demeden PKK, HDP, FETÖ her biri dinimize, vatanımıza düşman etmek için adeta alttan alta bir nakış örer gibi yıllar içinde bir çok eli kanlı teröristleri yetiştirip başımıza bela etmişler. İşte bu yüzdendir ki yıllarımız hep maalesef boşa geçmiş. 40.000’e yakın canımız ve milyarlarca dolar para kaybımız olmuş. İşte hep bu FETÖ’cü, PKK’lıların ve bütün darbecilerin yüzünden bu teröristler gurubu çocuklarımızı, gençlerimizi kız-erkek demeden yıllar içinde dağlara Kandil’e hep kaçırıp durmuşlar. Kimileri kanarak kimileri zorla tehdit ile kimileri de belki ana baba rızasıyla her biri FETÖ’cü, PKK’lı oluvermişler. İşte o kara yıllar içinde Diyarbakır, Van, Mardin ve daha bir çok illerde sözde görev yapan o FETÖ’cüler, HDP’liler, FETÖ’cü emniyetçiler, devletine, milletine ihanet ederek bu çocukların Kandil’e kaçırılmalarında çok büyük rol oynayıp planlı ve programlı bir şekilde bu çocukları maalesef Kandil dağına Haçlıların kucağına gönderivermişler.

Sonrasında ise bu çocuklar hemen dinlerine, vatanlarına azılı birer düşman olmuşlar. Bu düşmanlıkları ile birlikte askerimize kurşun atan, günahsız insanları kaçırıp dağlarda işkence eden, camileri yıkan, ormanları yakan, yataklarında uyuyan bebekleri gözlerini bile kırpmadan öldüren, işçilerimizi kaçırıp hiç acımadan katleden, her biri dağlarda, şehirlerde zaman içerisinde vahşi birer katil olmuşlar.

Peki insana sorarlar bu kısacık dünyada nasıl olur da bu kadar kan akıtan, can alan vahşi bir insan olabiliyorlar. Hayvanlar eğer konuşabilseydiler, FETÖ’cülerin, PKK’lıların vahşi birer katil olduklarını gördüklerinde insan olmadıklarına çok sevinirlerdi. İşte insanoğlu maalesef hep görür, bilir fakat hiç ders almaz. Eğer dünyada aptallık yarışı yapılmış olsaydı, FETÖ’cülerle PKK’lılar kesin dünya birincileri olmuş olurlardı. Bakınız siz hiç sakalı ağarmış, elinde bastonla Diyarbakır’da gezip dolaşacak kadar ölmeden bu dünyada yaşayabilecek bir PKK’lının olabileceğini siz hiç düşünebilir misiniz? Çünkü PKK’lı demek genç yaşta ölmek demek olur.

Evet, siz yine hücrelerinde bekleşen FETÖ denen o Pensilvanyalı hain, sözde bir gece beyaz bir at üstünde yeşil sarıklı meleklerle birlikte gelip FETÖ’cü mahkumları birer birer hapishanelerden kurtaracakmış diye beklenti içinde olan FETÖ’cü mahkumlar, bu dünyanın aptalı olmayacak da başka kim olacak.