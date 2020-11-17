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Korona Virüs Covid-19'un aylar sonra bile zarar verebildiği ortaya çıktı
Korona Virüs

Covid-19'un aylar sonra bile zarar verebildiği ortaya çıktı

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma sonucu, Covid-19'un 4 ay sonra kalp, böbrek, akciğer ve beyin gibi organlarda çeşitli hasarlara yol açabildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 03:31:00 -
Covid-19'un aylar sonra bile zarar verebildiği ortaya çıktı

İngiltere Sağlık Enstitüsü ve University College of London ortaklığında gerçekleştirilen 'Covercan' adlı bir araştırma sonucu Covid-19'un 4 ay sonra kalp, böbrek, akciğer ve beyin gibi organlarda çeşitli hasarlara yol açabildiği tespit edildi.

Çalışma kapsamında, 200 'Uzatmalı Covid' hastasının verileri üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştirildi. İncelemeler sonucu, bu hastaların yaklaşık yüzde 70'inin koronavirüse ilk kez enfekte olduktan 4 ay sonra kalp, akciğer, karaciğer, beyin ve pankreas gibi organlarında çeşitli hasarlar gözlemlendi.

Ayrıca deneklerin bazılarında semptomlar ile organ hasarının yeri arasında doğrudan bir ilişki olduğu görüldü.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan kardiyolog Amitava Banerjee, "Uzun süreli koronavirüs, insanların yüzde 25'inde iki veya daha fazla organı etkiliyor. Bu ilgi çekicidir. Çünkü bozuklukların devam edip etmediğini, iyileşip iyileşmediğini ya da daha kötüye gidebilecek bir alt grup insan olup olmadığını bilmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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