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Korona Virüs Covid-19 vakalarının yarısından fazlası Omicron olabilir!
Korona Virüs

Covid-19 vakalarının yarısından fazlası Omicron olabilir!

Avrupa'da corona virüsü vakaları artmaya devam ediyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden Omicron varyantıyla ilgili bir açıklama geldi. . Yapılan açıklamada, “Yapılan matematiksel modellemede Omicron varyantının Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde birkaç ayda toplam corona virüsü vakalarının yarısından fazlasına denk gelebileceğini tespit ettik” denildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:44:00 -
Covid-19 vakalarının yarısından fazlası Omicron olabilir!

Avrupa Birliği’nin üst düzey sağlık kuruluşu Avrupa Hastalıkla Mücadele ve Kontrol Merkezi (ECDC) bugün corona virüsü salgınıyla ilgili bir açıklama yaptı. Matematiksel bir modelleme gerçekleştiren kurum, gelecek birkaç ay içerisinde Omicron varyantının baskın Covid-19 olabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Yapılan matematiksel modellemede Omicron varyantının Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde birkaç ayda toplam corona virüsü vakalarının yarısından fazlasına denk gelebileceğini tespit ettik” denildi.

27 AB ülkesi ile birlikte İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’i bünyesinde barındıran toplulukta vaka sayısı son dönemde artarken birçok ülke corona virüsünü yavaşlatmak için önlemlerini artırdı.

Kuzey ülkelerinde omicron vakaları

AB bu açıklamayı yaparken bölgenin kuzeyinde de Omicron varyantı vakaları açıklanmaya başladı… Norveç medyası, başkent Oslo’da bir kişide Omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu.

İsmi açıklanmayan kişinin şirketinin düzenlediği Noel partisine katıldığı ve dolayısıyla Omicron varyantı vakalarının artmasından endişe edildiği duyuruldu.

Öte yandan Danimarka’da da 7 kişide Omicron varyantı tespit edildi.

Finlandiya’dan da benzer haberler geldi… Finlandiya Sağlık Enstitüsü bugün yaptığı açıklamada bir kişide corona virüsünün en çok mutasyona uğramış varyantının tespit edildiği kaydedildi.

Üç doz aşı olanlarda da omicron tespit edildi!

İzlanda’nın başkentinde ise iki doz aşının üzerine yakın zamanda üçüncü doz aşı olan bir adamda Omicron varyantı tespit edildiği açıklandı. Devlet televizyonu RUV’da yer alan haberde adamın şu an Reykjavik’te tedavi altına alındığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan adamın hastalığının kaynağını bulmak için incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

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