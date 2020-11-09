Covid-19 vaka sayısı dünya genelinde 50 milyonu aştı

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgını, sıcaklıkların düşüş yaşamasıyla birlikte yeniden hız kazanmaya başladı. Johns Hopkins Üniversitesi’nin yayınladığı verilere göre vaka sayıları dünya genelinde 50 milyonu aştı.

En çok vaka bildiren ülke, 10 milyon vaka ile ABD oldu. Koronavirüs nedeniyle 230 bin can kaybı yaşanan ABD'yi Hindistan ve Brezilya takip etti.

Uzmanlar, vakaların artmasıyla birlikte ölüm saylarının da artış gösterdiğini belirterek pandeminin daha tehlikeli bir boyut kazandığı ve bu nedenle 2021 yılının zorlu geçebileceği uyarısında bulunuyor.