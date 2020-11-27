  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Covid-19 tedavisi için yeni bir ilacın testlerine başlandı
Korona Virüs

Covid-19 tedavisi için yeni bir ilacın testlerine başlandı

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni bir ilacın denemelerine başlandı. Söz konusu ilaç, rastgele seçilecek olan 2 bin 500 Covid-19 hastası üzerinde denenecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:15:00 -
Covid-19 tedavisi için yeni bir ilacın testlerine başlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Genel olarak gut tedavisinde kullanılan 'Colchicine' isimli anti-enflamatuar ilacın denemelerine başlandığı açıklandı.

Söz konusu ilacın 'RECOVERY' sistemiyle, rastgele seçilecek olan 2 bin 500 Covid-19 hastası üzerinde deneneceği bildirildi.

Araştırmacılar, iltihaplanmanın koronavirüs sürecinde önemli bir rol oynadığını ve bu ilacın en ağır hastalarda bile semptomları azaltabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Oxford Üniversitesi'nden Prof. Peter Horby, "Colchicine, RECOVERY denemesinde kullanmak için değerli bir ilaç. Çünkü fiyatı ucuz ve yaygın olarak bulunabilir" ifadelerini kullandı.

Denemeler kapsamında ilaç, uygulanacak kişiye ilk dozda bin mikrogram, daha sonra 10 gün boyunca 12 saatte bir 500 mikogram olarak verilecek. Hasta, 17 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Böylece virüsün ilerlemesi incelenecek. Denemelerin, 28 gün sürmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'
Dünya

Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'

Yunan medyası son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini kaleme alıyor. Son olarak yapılan analizde, Türkiye'nin Somali ordusuna verdiğ..
Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir
Dünya

Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir

Macaristan ve Polonya Avrupa Birliği'nde bütçesini veto etmeye devam edecek. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB'de yürürlüğe konulmak ..
Gündem

"Yunan adaları Türkleşecek" deyip açıkladı: Böyle giderse sonumuz Ermeniler gibi olacak

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Yunan Casus Savvas Kalenderidis, çok yakın bir zamanda Yunan adalarının Türk..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay