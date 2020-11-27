Covid-19 tedavisi için yeni bir ilacın testlerine başlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Genel olarak gut tedavisinde kullanılan 'Colchicine' isimli anti-enflamatuar ilacın denemelerine başlandığı açıklandı.

Söz konusu ilacın 'RECOVERY' sistemiyle, rastgele seçilecek olan 2 bin 500 Covid-19 hastası üzerinde deneneceği bildirildi.

Araştırmacılar, iltihaplanmanın koronavirüs sürecinde önemli bir rol oynadığını ve bu ilacın en ağır hastalarda bile semptomları azaltabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Oxford Üniversitesi'nden Prof. Peter Horby, "Colchicine, RECOVERY denemesinde kullanmak için değerli bir ilaç. Çünkü fiyatı ucuz ve yaygın olarak bulunabilir" ifadelerini kullandı.

Denemeler kapsamında ilaç, uygulanacak kişiye ilk dozda bin mikrogram, daha sonra 10 gün boyunca 12 saatte bir 500 mikogram olarak verilecek. Hasta, 17 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Böylece virüsün ilerlemesi incelenecek. Denemelerin, 28 gün sürmesi bekleniyor.