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Korona Virüs Covid-19 için alınan kısıtlamalar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağında ne gibi değişikliklere gidilecek?
Korona Virüs

Covid-19 için alınan kısıtlamalar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağında ne gibi değişikliklere gidilecek?

Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler etkisini göstermeye başladı. Aşının Türkiye’ye gelmesi ile ilgili kısıtlamalar ne zaman kalkacak sorusu gündemde merak edilen konu haline geldi. Peki kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu ve hafta içi yasaklarında ne gibi gelişmeler var?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 17:21:00 -
Covid-19 için alınan kısıtlamalar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağında ne gibi değişikliklere gidilecek?

Türkiye’de hem hafta için hem hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Uzun süredir uygulanan yasaklar ile yeni bir iddia ortaya çıktı. Vaka sayılarının ciddi bir düşüşünden sonra normalleşme adımları beklenmeye başlandı. İşte detayları ile haberimiz…

Ülkemizde bugün koronavirüs aşısında 2. aşamaya geçildi. Konu hakkında uzmanlar, kısıtlamaların kalkması için 15 Mart tarihini gösterirken, hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağının 21.00'den 23.00'e çekilmesi ve hafta sonu uygulanan yasağın sadece gündüz yapılması gerektiğine işaret etti.

Sağlık Bakanı açıklama yaptı:

Sağlık Bakanı Koca, dün akşam yapmış olduğu açıklamasında aşılamada bugün 2. aşamaya geçileceğini, "Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile burada vatandaşlarımızın bakımından sorumlu personellerin aşılanmasına başlayacaklarını ifade etti. Daha sonraki zamanda ise 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program başlıyor" diye açıklamada bulundu.

Normalleşme adımları için tarih belli oldu mu?

Olumlu sonuçlar sayesinde yavaş yavaş normalleşme adımları atılacak. Uzmanlar, eğer vaka sayısında artış olmaz ise 15 Mart tarihinde normalleşmenin başlayacağına işaret etti. Restoran, kafe ve yüzyüze eğitimin başlaması ise sonraki gündem konusu.

Kısıtlamalar tam olarak ne zaman kalkacak?

Sokağa çıkma yasağının saatlerinin değişilebileceği iddiası gündemde büyük etki meydana getirdi. Mart ortası yasağın ise saat 23.00'de başlayabileceği iddia edildi.

Mart ortasında uygulanan kısıtlamaların itibariyle hafta sonu uygulanan yasak, sadece gündüz, hafta içi uygulanan kısıtlamaların ise 23.00’de olabileceği iddia edildi.

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