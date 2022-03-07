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Korona Virüs Covid-19 hastası 30 günlük bebekten haber var!
Korona Virüs

Covid-19 hastası 30 günlük bebekten haber var!

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Servisinde entübe olarak tedavisine devam edilen 30 günlük bebek sağlığına kavuştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 14:40:00 -
Covid-19 hastası 30 günlük bebekten haber var!

Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Hatice Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, “30 günlükken Şırnak’tan zatürre nedeni ile entübe olarak kabul ettiğimiz hastada Covid-19 PCR pozitif saptandı. Hasta yaklaşık 14 gün entübe olarak izlendi. Ağır akciğer tutulumlu Covid-19 enfeksiyonu ile 25 gün izlenen hasta sağlıkla taburcu edildi.” dedi.

Yaklaşık bir yıldan beri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasında hizmet verdiklerini belirten Turgut, “Hastanemiz, yatak ve cihaz sayısında artışla birlikte sadece ilimizdeki yeni doğanlara değil çevre il ve ilçelerde yoğun bakım ihtiyacı olan yeni doğanlara da hizmet vermektedir.” ifadelerini kullandı.(İLKHA)

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