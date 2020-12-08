Covid-19 hastalarının yoğun bakım riskini ölçebilen kan testi geliştirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Covid-19'a karşı aktif bağışıklığı ölçen bir kan testi geliştirildi. Söz konusu testin, hastanın hastalığı ne kadar ağır atlatacağını tespit edebildiği belirtildi. Ayrıca bu sayede yoğun bakım ünitelerindeki yatak kapasitelerinin daha doğru bir şekilde kullanılabileceği aktarıldı.

Söz konusu test, şu ana kadar 24 ağır hastada denendi. Paylaşılan bilgilere göre hayatta kalan 19 hastadan 18'inin, hayatını kaybeden 5 hastanın ise 5'inin sonucunu doğru bir şekilde tahmin etmeyi başardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan çalışmanın yazarlarından Markus Ralser, "Hangi hastanın oksijen ve solunum cihazı desteğine ihtiyacı olacağını doğru bir şekilde tahmin edebiliyoruz. Ayrıca ilk başlarda ağır hasta olmayan ancak daha kötü olma riski taşıyan hastalar için de belirtilerimiz var" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kan testinin, ilk etapta ABD ve Almanya'daki hastanelerde değerlendirilmesi planlanıyor.