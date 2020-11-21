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Korona Virüs Covid-19 hastalarını öldüren başhekim tutuklandı
Korona Virüs

Covid-19 hastalarını öldüren başhekim tutuklandı

Almanya'nın Essen kentinde görevli bir başhekim, tedavi gören iki ağır Covid-19 hastasını kasten öldürme suçuyla tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 04:24:00 -
Covid-19 hastalarını öldüren başhekim tutuklandı

Almanya'nın Essen kentinde görev yapan bir başhekim, yoğun bakımda tedavi gören iki ağır Covid-19 hastasını kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Essen Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 44 yaşındaki doktorun hastalarına kasıtlı olarak, ölüme yol açan ilaçlar verdiği belirtildi.

Başhekimin verdiği ifadede, hastaların büyük acılar çektiğini ve acılarına son vermek istediğini söylediği bildirildi.

Konuya ilişkin Essen Üniversitesi Kliniği'nden yapılan açıklamada ise "Hekimin her iki hastaya da ölüm sürecini hızlandıracak bir madde verdiği ihtimali üzerinde duruyoruz" ifadelerine yer verildi.

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