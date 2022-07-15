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Korona Virüs Covid-19 belirtilerinin görülme sıklığı değişti! İşte en sık görülen 20 semptom
Korona Virüs

Covid-19 belirtilerinin görülme sıklığı değişti! İşte en sık görülen 20 semptom

İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, koronavirüs testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı. Öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük olarak kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 09:20:00 -
Covid-19 belirtilerinin görülme sıklığı değişti! İşte en sık görülen 20 semptom

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülüyor.

Ses kısıklığı, hapşırma, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi, sık bildirilen belirtilerden.
Zoe App adlı uygulamanın verilerine göre, öne çıkan 20 Covid belirtisi sırasıyla şöyle:

Boğaz ağrısı - %58 oranda bildirildi
Baş ağrısı - %49
Burun tıkanıklığı - %40
Kuru öksürük - %40
Burun akıntısı - %40
Balgamlı öksürük - %37
Ses kısılması - %35
Hapşırma - %32
Yorgunluk - %27
Kas ağrısı - %25
Baş dönmesi - %18
Lenf bezlerinin şişmesi - %15
Göz ağrısı - %14
Koku hissinde değişim - %13
Göğüs ağrısı - %13
Ateş - %13
Terleme - titreme - %12
Nefes darlığı - %11
Kulak ağrısı- %11
Koku kaybı - %10
BBC, bu tablonun diğer araştırmalarla da tutarlı olduğunu teyit etti. 

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