Covid-19 aşısında yeni işbirliği! Çinli firma BioNTech ile anlaştı
Çin merkezli ilaç firması Fosun Pharma, BioNTech ile 100 milyon dozluk aşı anlaşması imzaladı.
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geliştirilen aşılara ilişkin yeni bir işbirliği duyuruldu. Pfizer/BioNTech aşısının 2. aşama testlerinin Çin'deki yürütücülüğünü üstlenen Çin merkezli ilaç firması Fosun Pharma, BioNTech ile 100 milyon dozluk aşı anlaşması imzaladıklarını açıkladı.
Her iki şirkette Mart ayında BioNTech aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılması ve pazarlanmasında Çin'de ortak çalışacaklarını açıklamıştı.
Anlaşma sağlanan 100 milyon dozluk aşının BioNTech'in Almanya'daki tesislerinde üretileceği belirtildi.