  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Covid-19 aşısında yeni gelişme: 3 ay bağışıklık kazandırıyor
Korona Virüs

Covid-19 aşısında yeni gelişme: 3 ay bağışıklık kazandırıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının en az 3 ay boyunca bağışıklık kazandırdığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 04:42:00 -
Covid-19 aşısında yeni gelişme: 3 ay bağışıklık kazandırıyor

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Moderna tarafından geliştirilen aşıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD'de yapılan bir araştırma sonucu, söz konusu aşının en az 3 ay boyunca bağışıklık kazandırdığı ortaya çıktı.

Yüzde 94 başarı oranı olduğu açıklanan aşı için yayınlanan çalışmada, aşının uygulandığı kişilerde bir süre sonra antikor sayısının azaldığı fakat bunun endişe verici bir durum olmadığı belirtildi.

Ulusal Alerjiler ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden araştırmacılar, çalışma kapsamında Moderna'nın koronavirüs aşısını çeşitli yaş gruplarından 34 kişiye uyguladı.

Aşının uygulandığı kişilerde en 3 ay boyunca bağışıklık oluştuğu gözlemlendi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan virolog Benjamin Neuman, "Çalışmamız, aşının ikinci dozundan itibaren 90 gün boyunca hala güçlü antikorlar kaldığına dair kanıtları içeriyor. Aşı sonrasında üretilen antikorların genç hastalarda yaşlı hastalara göre daha yüksek sayıda olduğunu tespit ettik fakat 70 yaşındaki hastalarımızda bile oldukça güçlü bağışıklık oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın detayları, hakemli dergi New England Journal of Medicine'de yayınlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Pandemi ile birlikte solunum fizyoterapisi alanında ihtiyaç arttı'
Sağlık

'Pandemi ile birlikte solunum fizyoterapisi alanında ihtiyaç arttı'

Fizyoterapist Öğr. Gör. Tuğçe Bilgiç, "Koronavirüs salgını ile birlikte solunum fizyoterapisi alanında ihtiyaç arttı." dedi.
Almanya'dan ABD'ye skandal Türkiye çağrısı
Gündem

Almanya'dan ABD'ye skandal Türkiye çağrısı

Avrupa ve ABD'nin yeniden stratejik olarak daha yakın çalışması gerektiğini söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye karşıtı sk..
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Çarşamba günü saat 10.30’da...
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Çarşamba günü saat 10.30’da...

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Merkez Bankası her yıl aralık ayında, takip eden yıl izleyeceği para ve kur politikalarını Para ve K..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay