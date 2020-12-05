Covid-19 aşısında yeni gelişme: 3 ay bağışıklık kazandırıyor

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Moderna tarafından geliştirilen aşıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD'de yapılan bir araştırma sonucu, söz konusu aşının en az 3 ay boyunca bağışıklık kazandırdığı ortaya çıktı.

Yüzde 94 başarı oranı olduğu açıklanan aşı için yayınlanan çalışmada, aşının uygulandığı kişilerde bir süre sonra antikor sayısının azaldığı fakat bunun endişe verici bir durum olmadığı belirtildi.

Ulusal Alerjiler ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden araştırmacılar, çalışma kapsamında Moderna'nın koronavirüs aşısını çeşitli yaş gruplarından 34 kişiye uyguladı.

Aşının uygulandığı kişilerde en 3 ay boyunca bağışıklık oluştuğu gözlemlendi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan virolog Benjamin Neuman, "Çalışmamız, aşının ikinci dozundan itibaren 90 gün boyunca hala güçlü antikorlar kaldığına dair kanıtları içeriyor. Aşı sonrasında üretilen antikorların genç hastalarda yaşlı hastalara göre daha yüksek sayıda olduğunu tespit ettik fakat 70 yaşındaki hastalarımızda bile oldukça güçlü bağışıklık oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın detayları, hakemli dergi New England Journal of Medicine'de yayınlandı.