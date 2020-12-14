Covid-19 aşısında bir gelişme daha! Deneyleri son aşamaya geçti

Almanya'da devletin hem hissedarı olarak hem de fon vererek desteklediği biyoteknoloji şirketi CureVac, yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşı adayının Faz 2b/3 çalışmalarına başladığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şirketin CEO'su Franz-Werner Haas, "Faz 2b/3 çalışmasının başlamasıyla, aşı adayımız CVnCoV'un geliştirilmesinde bir başka önemli dönüm noktasına ulaştık. Bugüne kadar elde edilen güvenli olma ve bağışıklık sağlama verileri umut verici görünüyor. mRNA teknolojisinin ve aşımızın Covid-19'u önlemek için etkisini göstermesini ve bu pandemiyi yenmeye yardımcı olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

CVnCoV adı verilen iki dozluk aşının Tübingen Üniversitesi Tropikal Tıp Enstitüsü'nde başlanan klinik denemeleri, Avrupa ve Latin Amerika'da 35 binden fazla katılımcıyla yürütülecek. Çalışmada, 12 mikrogramlık dozdaki CVnCoV'nin yetişkinlerde güvenli ve etkili olup olmadığı değerlendirilecek. Faz 2b bölümüyle başlayacak klinik deneyler, sorunsuz şekilde Faz 3 etkililik deneyiyle birleştirilecek.