Covid-19 aşısı olanlar maske takmaya devam edecek mi? Bilim insanları açıkladı

ABD'li bilim insanları, koronavirüs aşılarının şiddetli Covid-19 hastalığına karşı oldukça koruyucu olduğunu, ancak klinik denemelerde asemptomatik yayılmaya ilişkin testler yapılmadığı için aşının toplumdaki bulaş oranını ne kadar azaltabileceğinin net olmadığını açıkladı. Araştırmacılar, bu sebeple aşı olan insanların maske takmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Stanford Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı doktor Michal Tal, "Pek çok insan aşı olduktan sonra artık maske takmak zorunda kalmayacaklarını düşünüyor. Ancak bu doğru değil. Aşılanan insanlar hala bulaştırıcı olabilirler ve maske takmak onlar için kritik" ifadelerini kullandı.



Koronavirüs aşılarının kasların derinliklerine enjekte edildiği ve hızla kana karıştığı belirtildi. Ancak Doktor Tal, bu virüslerin burunda konumlanabileceğini, bu kişilerin hapşırma ve nefes yoluyla başkalarını enfekte edebileceğini ifade etti.

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada aşının asemptomatik vakaları durdurup durdurmayacağının kesin olarak belirlenmesinin yaklaşık 1 yılı bulabileceğini belirtmişti.