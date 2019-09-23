Coutinho gol perdesini açarken tarihe geçti! 4 büyük ligde gol atan 5. isim oldu

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Bayern Münih için ilk golünü atan Philippe Coutinho, LaLiga Santander, Premier Lig, Serie A ve Bundesliga'da gol atan beşinci oyuncu oldu .

4 büyük ligde de gol atan 5. futbolcu

Brezilyalı yıldız futbolcu, Allianz Arena'da FC Köln'e karşı kazanılan 4-0’lık galibiyette takımın üçüncü golünü kaydederken adını da Bojan Krkic, Kevin-Prince Boateng, Jonathan de Guzman ve Obafemi Martins gibi LaLiga Santander, Premier Lig, Serie A ve Bundesliga'da gol atan oyuncular arasına yazdırdı.

Espanyol, İnter, Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih

Coutinho, İtalya'da İnter forması ile Serie A’da çıktığı 28 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken Milano ekibinde sahaya çıktığı toplam 47 maçta 5 gol, 4 asist üretti. Liverpool'da ise Premier Lig’de 152 maçta 41 gol atma başarısı gösteren Brezilyalı yıldız, takımına Avrupa kupaları da dahil olmak üzere 201 maçta; 54 gol, 45 asistlik katkı verdi. Coutinho, Liverpool’dan transfer olduğu Barcelona’da 76 maçta 21 gol ve 11 asistlik istatistiğe ulaştı. LaLiga’da formasını giydiği diğer İspanya ekibi Espanyol'da ise 16 maçta 5 gol ve 1 asiste imza attı. Bayern Münih formasıyla ilk gölünü atarak tarihe geçen Brezilyalı yıldızın, çıktığı 5 maçta attığı tek gol dışında 1 asisti bulunuyor.