0553 313 94 23

Coutinho gol perdesini açarken tarihe geçti! 4 büyük ligde gol atan 5. isim oldu

Yaz transfer döneminin son günlerinde 8 milyon Euro karşılığında Barcelona’dan Bayern Münih’e kiralanan 27 yaşındaki Brezilyalı Philippe Coutinho, Bundesliga’da attığı ilk gol ile tarihe geçti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:56
Coutinho gol perdesini açarken tarihe geçti! 4 büyük ligde gol atan 5. isim oldu

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Bayern Münih için ilk golünü atan Philippe Coutinho, LaLiga Santander, Premier Lig, Serie A ve Bundesliga'da gol atan beşinci oyuncu oldu .

4 büyük ligde de gol atan 5. futbolcu

Brezilyalı yıldız futbolcu, Allianz Arena'da FC Köln'e karşı kazanılan 4-0’lık galibiyette takımın üçüncü golünü kaydederken adını da Bojan Krkic, Kevin-Prince Boateng, Jonathan de Guzman ve Obafemi Martins gibi LaLiga Santander, Premier Lig, Serie A ve Bundesliga'da gol atan oyuncular arasına yazdırdı.

Espanyol, İnter, Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih

Coutinho, İtalya'da İnter forması ile Serie A’da çıktığı 28 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken Milano ekibinde sahaya çıktığı toplam 47 maçta 5 gol, 4 asist üretti. Liverpool'da ise Premier Lig’de 152 maçta 41 gol atma başarısı gösteren Brezilyalı yıldız, takımına Avrupa kupaları da dahil olmak üzere 201 maçta; 54 gol, 45 asistlik katkı verdi. Coutinho, Liverpool’dan transfer olduğu Barcelona’da 76 maçta 21 gol ve 11 asistlik istatistiğe ulaştı. LaLiga’da formasını giydiği diğer İspanya ekibi Espanyol'da ise 16 maçta 5 gol ve 1 asiste imza attı. Bayern Münih formasıyla ilk gölünü atarak tarihe geçen Brezilyalı yıldızın, çıktığı 5 maçta attığı tek gol dışında 1 asisti bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 15:56
  1. Bayern Münih
  2. Philippe Coutinho
  3. LaLiga Santander
  4. Premier Lig
  5. Serie A
  6. Bundesliga
  7. Allianz Arena
  8. FC Köln
  9. Bojan Krkic
  10. Kevin-Prince Boateng
  11. Jonathan de Guzman
  12. Obafemi Martins
  13. Coutinho
  14. İnter
  15. Espanyol
  16. Liverpool
  17. Barcelona
  18. LaLiga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    20 yaşında kayınpeder katili oldu
    1. 20 yaşında kayınpeder katili oldu
    2. Sözleri Twitter'da patladı: Ölürsem…
    3. CHP'den Abdullah Gül açıklaması
    4. Paraşütleri açılmadı! Uçaktan atılan..
    5. Coutinho gol perdesini açarken tarihe..
    6. Vida'ya milli davet!
    7. MEB onaylı ders kitabında skandal..
    8. Filipinler'de otel çöktü: 2 ölü, 1..
    9. MHP Lideri Bahçeli taburcu oldu
    10. Adnan Oktar'a yönelik operasyonda..
    11. Vesikalık çektirmek için gitti,..
    12. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan..
    13. Sivas'ta halk otobüsü otomobille..
    14. İşgal devletinin Peygamberi hedef alan..
    15. Kirli tezgahı istihbarat bozdu!..
    16. Haksever’in yeni adresi belli oldu!
    17. Milyonlarca kişi merakla bekliyor! EYT..
    18. İYİ Partili isimden Devlet Bahçeli..
    19. İkinci baklavacılar skandalı!..
    20. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan..
    21. ABD Rusya'daki casusunun peşinde
    22. Mobil Radar Timi'nden operasyon! 48..
    23. Mike Pompeo: ABD İran'la savaşmaktan..
    24. Aylin Atmaca'dan ilginç A9 savunması!
    25. O isimden bomba açıklama! 'Fatih..
    26. AK Parti’nin tek kadın eski il başkanı..
    27. FETÖ'de Karlov paniği! Cezaevine bu..
    28. Nafaka mağduru adam Cumhurbaşkanı..
    29. Ulusalcı Doğu Perinçek'ten edepsizlik!
    30. TV ekranlarında bir ilk! İzleyiciler..
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor