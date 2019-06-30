Coşkun Sabah hayranlarını coşturdu
Sanatçı Coşkun Sabah, düzenlenen konserde hayranlarını coşturdu.30 Haziran 2019 Pazar 17:43
Sanatçı Coşkun Sabah, düzenlenen konserde hayranlarını coşturdu.
Kayseri’deTerziler ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası ile Atlas Fuarcılıkorganizesi ile ziyarete açılan Moda, Hazır Giyim ve Tesettür Fuarı’na büyük ilgi gösterildi. Fuarın son günlerinde ünlü sanatçılar vatandaşlarla bir araya geldi. Ünlü sanatçı Coşkun Sabah ise dün akşam saatlerinde hayranları ile konserde bir araya geldi. Ünlü sanatçıya büyük ilgi gösterilirken, Coşkun Sabah seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarla hayranlarını coşturdu.
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