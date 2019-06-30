Coşkun Sabah hayranlarını coşturdu Sanatçı Coşkun Sabah, düzenlenen konserde hayranlarını coşturdu.

Sanatçı Coşkun Sabah, düzenlenen konserde hayranlarını coşturdu.

Kayseri’deTerziler ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası ile Atlas Fuarcılıkorganizesi ile ziyarete açılan Moda, Hazır Giyim ve Tesettür Fuarı’na büyük ilgi gösterildi. Fuarın son günlerinde ünlü sanatçılar vatandaşlarla bir araya geldi. Ünlü sanatçı Coşkun Sabah ise dün akşam saatlerinde hayranları ile konserde bir araya geldi. Ünlü sanatçıya büyük ilgi gösterilirken, Coşkun Sabah seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.