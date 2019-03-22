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Coşkun Güven: “ Yenice herşeyin en iyisini hakkediyor”

AKParti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven, seçim çalışmaları kapsamında ilçeyi karış karış geziyor.

22 Mart 2019 Cuma 13:00
Coşkun Güven: “ Yenice herşeyin en iyisini hakkediyor”

AKParti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven, seçim çalışmaları kapsamında ilçeyi karış karış geziyor.


Belediye Başkan adayı Güven, Yenice belediyesini ’Gönül Belediyeciliği’ ile buluşturmak adına ,halkla iç içe çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi.


Birbirinden güzel ve bir o kadarda değerli 10 mahallede yaşayan hemşerilerinin kendilerine çok sıcak ve içten karşılayarak misafir ettiklerini kaydeden Güven, " Bizde Yenice’nin büyümesi ve geleceğe güvenle yürümesi yolunda yapmak istediklerimizi anlatıyoruz. Artık Yenice’mizin kısır çekişmelerden kurtularak, bir turizm şehri, bir sanayi şehri olması lazım ve bu nedenle de 31 Mart bir dönüm noktası. Bu seçimler ilçemizin geleceğine sahip çıkma ve önündeki engelleri kaldırma seçimi olacak” dedi.


1 Nisandan itibaren, gönül belediyeciliğinin yanında, katılımcı, kültürel, sosyal, çevre dostu ve hizmet belediyeciliğinin Yenice de başlayacağını söyleyen AK Parti Belediye Başkanı Adayı Coşkun Güven, vatandaşların geleceklerine sahip çıkmalarını ve planlanan yatırımların yürütülebilmesi ve Yenicenin marka şehirler arasına girebilmesi için destek istedi.


23 Mart 2019 Cumartesi günü Saat 11.00 da yapılacak mitinge tüm Yenicelileri davet eden Güven, yaklaşan seçimlerde de ,vatandaşlardan istikrardan yana tercihlerini kullanmalarını istedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:00
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