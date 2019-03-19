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Coşkun Güven : “Önceliğimiz istihdam olacak”

AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven,öncelikli projeleri hakkındaaçıklama yaptı.

19 Mart 2019 Salı 11:28
Coşkun Güven : “Önceliğimiz istihdam olacak”

AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven,öncelikli projeleri hakkındaaçıklama yaptı.


Belediye Başkan Adayı Güventarafından yapılan açıklamada, ”Ülkemizin genel sorunlarından biri olan istihdam ve işsizlikle mücadelenin, ilçemizin de sorunu olduğunu biliyoruz, bu kapsamda özellikle gençlerimizin farklı alanlarda istihdamının kolaylaştırılmasına yönelik, mesleki eğitim ve beceri geliştirme programları düzenleyebileceğimiz bir Eğitim Merkezi açarak, nitelikli işgücü yetiştirerek, yatırımcılarımız tarafından kurulacak tesislerde bu arkadaşlarımızın çalışmalarına aracılık etmiş olacağız. Merkezimizde kadın, erkek ve engelli bireylere yönelik meslek edindirme programları uygulacak olup, ihtiyaç duyulan tüm alanlarda talep edenlere yardımcı olunacaktır.Aynı merkezde kendi işini kurmak isteyenlere yönelikte danışmanlıklar verilerek, başarılı işletmelerin de kurulmasına yardımcı olunacaktır.Bunun yanında Belediye olarak, yatırımcılarımızın ihtiyacı olan, tüm alt yapı çalışmaları tamamlanarak, uygun şartlarda arsa temini yoluna gidilecek ve İlçemiz cazibe merkezi haline getirilecektir” dedi.


Kalkınma için üretime, üretimin artırılması içinde istihdama ihtiyaç olduğunu söyleyen Güven, Yeniceekonomisinin büyümesine yönelik Belediye olarak tüm kolaylıkların sağlanacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:28
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